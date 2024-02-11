Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    жидяра,готовь глотку для свинца....как же гитлер был прав насчет порхатых....охуели,паскуды?теперь ждите истины...НЕВЕРОЯТНО, НО ФА...
  • Владимир Минаков
    "не обладая подобным умом и эрудицией, как у Путина,"                                                                ...Шольц назвал "нел...
  • Геннадий Малахов
    0,0000000000.....0% !ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТ...

Новая инициатива сектантов-трупоедов: в Киеве предложили выкопать останки Столыпина

Новая инициатива сектантов-трупоедов: в Киеве предложили выкопать останки Столыпина

Директор подведомственного тамошнему Минкульту национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко (псевдоисторик и почётный краевед Украины, один из главраспространителей ахинеи о великих древних украх, который в 2007-22 годах руководил национальным заповедником "Хортица", в марте 2022-го вступил в ряды ВСУ, а 28.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх