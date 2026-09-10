Гризманн оформил дубль, "Орландо" победило "Атланту" 3:2

"Атланта", с русским полузащитником Алексеем Миранчуком, дома уступила "Орландо" 2:3 в матче МЛС. Гризманн забил дважды, Ангуло добавил гол.
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