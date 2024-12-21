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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге

Защитник (27 лет, 188 см), как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио». Смит надеется остаться в НБА, недавно он подписал контракт с Лигой развития.

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