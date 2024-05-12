Самое громкое на текущий момент задержание - это задержание главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за дискредитацию российской армии.
В России продолжаются задержания руководителей "национально-культурных автономий" за различные уголовные нарушения
Комментарии
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Борис Сторублевцев
их мигрантов , а так же "новых россиян " необходимо депортировать каждый день десятками тысяч!!! За счёт х диаспор!!!Прекратить строить мечети и мольные дома , а где -тш из-за не надобности их сносить!!!!Иначе нам будет Хана!!!Или придётся брать в руки оружие .......!!!!
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
При такой политике "открытых дверей", оружие в руки хочешь не хочешь всё равно придётся брать! И чем раньше это мы начнём делать, тем меньше жертв будет с нашей стороны. Хотел бы я послушать, что потом наши депутаты-лоббисты будут говорить и как народ успокаивать. А выйти к своим избирателям они точно испугаются.
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2 час.
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