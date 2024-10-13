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Коротченко: Учения НАТО стали ответом РФ на изменения ядерной доктрины

Коротченко: Учения НАТО стали ответом РФ на изменения ядерной доктрины

Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, что руководство Организации Североатлантического Договора решилось испытать своё ядерное оружие для того, чтобы продемонстрировать Российской Федерации, что оно готово к глобальному конфликту с применением подобного вооружения.

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