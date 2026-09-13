Путин заявил о попытках Запада использовать террористов на Кавказе для давления на Россию

Президент России Владимир Путин в ходе выступления отметил, что западные страны пытались усилить давление на Россию через поддержку террористических группировок на Северном Кавказе.
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