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За рулем

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Поставки машин из Японии в Россию рекордно выросли: актуальная статистика

Поставки машин из Японии в Россию рекордно выросли: актуальная статистика

Август 2026-го стал для торговли Японии и России рекордным месяцем. По итогам августа 2026 года импорт машин вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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