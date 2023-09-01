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Шлеменко: «Резников является балаболом»

Александр Шлеменко ответил казахстанскому спортсмену Артему Резникову, ранее комментировавшему уход Александра Сарнавского из школы «Шторм», а также раскритиковавшему Шлеменко за словесную перепалку с Алексеем Кунченко.

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