🌬 Крымчан предупредили об усилении ветра Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, 4 января на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.
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🌬 Крымчан предупредили об усилении ветра Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, 4 января на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.