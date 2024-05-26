«Это холодный душ»: как решение США показывает истинное отношение к Украине

Отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит в Швейцарии говорит о снижающем интересе Вашингтона к Киеву, об этом сообщил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии