В результате нападения на прохожих в Париже погиб один человек

Неизвестный напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией - министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд ДарманенМатериал дополняется .
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