В результате нападения на прохожих в Париже погиб один человек

Неизвестный напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией - министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд ДарманенМатериал дополняется .