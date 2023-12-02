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В результате нападения на прохожих в Париже погиб один человек

В результате нападения на прохожих в Париже погиб один человек

Неизвестный напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией - министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд ДарманенМатериал дополняется .

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