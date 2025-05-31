«Забрали квартиру и выгнали на улицу»: от Максаковой, которая назвала россиянок «гибридом богомолов и свиноматок», отказались родные дети

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Интересная жизнь с Vera Star Порой одно необдуманное решение может стать отправной точкой цепной реакции, последствия которой оказываются гораздо серьезнее, чем можно было представить.

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Комментарии
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Амара Карпова
❝ Рано или поздно настанет день и бумеранг тебе вернётся прямо в лоб! ❞💯💯💯
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1 час.
VV
Vladimir Vlasov
Она же то же русская женщина, значит то же гибрид богомола и свиноматки. Уважаю самокритику.
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1 час.
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