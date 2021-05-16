В Ульяновской области регулируются цены на необходимые продукты питания

В Ульяновской области продлены на несколько месяцев действующие соглашения с производителями и торговыми сетями на необходимые продукты питания: сахар должен продаваться не дороже 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за литр.
В Ульяновской области продлены на несколько месяцев действующие соглашения с производителями и торговыми сетями на необходимые продукты питания: сахар должен продаваться не дороже 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за литр.
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