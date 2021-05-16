Спутник

235 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Псевдоним Псевдонимов
    Это ещё бельгийцы в пол ноги играли...Букмекеры дали пр...
  • Псевдоним Псевдонимов
    Смотрел вчера матч ? Какой вывод ? Команда не готова:( От слова совсем...Никакого креатива. Тупо вешать на Дзюбу - в...Букмекеры дали пр...
  • Lavina10
    Как в воду смотрел!) Вам бы ставки делать...)Букмекеры дали пр...

В Ульяновской области регулируются цены на необходимые продукты питания

В Ульяновской области регулируются цены на необходимые продукты питания

В Ульяновской области продлены на несколько месяцев действующие соглашения с производителями и торговыми сетями на необходимые продукты питания: сахар должен продаваться не дороже 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за литр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх