Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Этому нужно положить конец": Медведев жёстко высказался о мигрантах в России

"Этому нужно положить конец": Медведев жёстко высказался о мигрантах в России

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Дмитрий Медведев провёл совещание по миграционной политике. Зампред Совбеза жёстко высказался о мигрантах в России.

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Комментарии
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В К
Поздновато очухались ребята, теперь у вас никаких концов не хватит, чтобы этот бардак остановить!
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2 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Опять дал указания , а приехать и своей властью кого выгнать сразу из страны и паспорт отобрать  без права выдачи , кого посадить , кого расстрелять кого уволить и охрану тоже. и квартир лишить без компенсаций
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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47 мин.

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