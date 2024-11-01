"Этому нужно положить конец": Медведев жёстко высказался о мигрантах в России

Поздновато очухались ребята, теперь у вас никаких концов не хватит, чтобы этот бардак остановить!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Опять дал указания , а приехать и своей властью кого выгнать сразу из страны и паспорт отобрать без права выдачи , кого посадить , кого расстрелять кого уволить и охрану тоже. и квартир лишить без компенсаций