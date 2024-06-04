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Регионы России

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Павел Морозов пообещал серьезные изменения в составе "Акрона" перед чемпионатом РПЛ

Павел Морозов пообещал серьезные изменения в составе "Акрона" перед чемпионатом РПЛ

Тольяттинский "Акрон" готовится к серьезному усилению перед своим первым участием в РПЛ. По словам владельца клуба Павла Морозова, нынешний состав не готов к выступлению на самом высоком уровне, поэтому перед стартом нового сезона ожидается ряд существенных изменений.

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