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Царьград

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Всё просчитано и продумано: Преемник Путина из "людей власти" рассекречен

Всё просчитано и продумано: Преемник Путина из "людей власти" рассекречен

Один из самых обсуждаемых вопросов в российской политике — к кому перейдёт власть после Владимира Путина? Кто станет его преемником и есть ли достойная замена нынешнему президенту? Эту тему обсудим с политологом Андреем Перлой.

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Комментарии
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Марина Стрижкова
Графоманы характеризуются постоянным стремлением быть опубликованными. Чаще всего, люди страдающие графоманией, пишут о себе. Так как для того чтобы писать о чем-то другом у них просто не хватает ни опыта, ни знаний. При этом, изображая себя, они подсознательно описывают себя такими, какими, по их мнению, они должны восприниматься окружающими. Все графоманы достаточно серьезно относятся ко всей своей деятельности.
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11 час.
Марина Стрижкова
перла лье водицу, окрашенную высказываниями умного тонкого человека
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11 час.

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