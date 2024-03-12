Всё просчитано и продумано: Преемник Путина из "людей власти" рассекречен

Марина Стрижкова

Графоманы характеризуются постоянным стремлением быть опубликованными. Чаще всего, люди страдающие графоманией, пишут о себе. Так как для того чтобы писать о чем-то другом у них просто не хватает ни опыта, ни знаний. При этом, изображая себя, они подсознательно описывают себя такими, какими, по их мнению, они должны восприниматься окружающими. Все графоманы достаточно серьезно относятся ко всей своей деятельности.