Семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей. «Выбить поддержку»

«Выбить поддержку»: семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублейTelegram-канал «Осторожно, новости» В подмосковных Мытищах продолжается скандал вокруг выдачи жилищного сертификата многодетной семье мигрантов из Таджикистана, имеющих российское гражданство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии