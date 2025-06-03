Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • ПавелЗзаварзин
    Сколько можно терпеть эту поганую шпану в стране???Ургант вернулся, ...
  • Николай
    Перестал смотреть Соловьёва и на 2ом канале, а Лайв уже давно. Создалось впечатление что как Соловьёв ведёт себя исте..."Разведпризнак на...
  • Владимир
    Этот канал "Соловьев - Лайт" пора прикрыть. Соловьеву выделили целую телевизионную частоту. создав частный телеканал."Разведпризнак на...

Семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей. «Выбить поддержку»

Семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей. «Выбить поддержку»

«Выбить поддержку»: семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублейTelegram-канал «Осторожно, новости» В подмосковных Мытищах продолжается скандал вокруг выдачи жилищного сертификата многодетной семье мигрантов из Таджикистана, имеющих российское гражданство.

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