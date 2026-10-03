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Ивановские новости

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Суд обязал власти Ивановской области обеспечить участки многодетных коммуникациями

Суд обязал власти Ивановской области обеспечить участки многодетных коммуникациями

Суд обязал администрацию Лежневского района создать инфраструктуру для более тысячи земельных участков, выделенных многодетным семьям, а правительство области — софинансировать работы.

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