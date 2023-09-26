147-сильный мотор от Chery Tiggo 7 Pro Max, автоматизированная коробка и много опций за 2,49 млн рублей. Kaiyi X3 Pro поступил в продажу официально

В России официально стартовали продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro, который представляет собой перелицованную версию Chery Tiggo 4 и оснащается 1,5-литровым 147-сильным мотором, который устанавливается на самые разные машины компании, в том числе Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda S5.