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СахПресс

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Народные приметы на 14 октября 2026: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Народные приметы на 14 октября 2026: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

В среду, 14 октября, православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник считали границей между осенью и зимой.

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