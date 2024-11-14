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В Нидерландах решившаяся на эвтаназию пациентка передумала во время процедуры

В Нидерландах решившаяся на эвтаназию пациентка передумала во время процедуры

Женщина в Нидерландах отказалась от эвтаназии в момент инъекции. Об этом сообщает The Times. По информации издания, 22-летняя женщина по имени Роми, страдавшая от анорексии и клинической депрессии, в течение четырех лет боролась за получение разрешения на добровольный уход из жизни.

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