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Китай сократил закупки древесины в России

Китай сократил закупки древесины в России

В первом полугодии 2026 года Китай сократил закупки лесопромышленной продукции из всех стран на пять процентов, до 51,6 миллиона тонн, а стоимость импорта упала на четыре процента, до 21,4 миллиарда долларов.

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Комментарии
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Атом Мартин
А кое кто ее вообще запретил к вывозу , разве нет ?
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1 м.