. Чем была советская школа? Люди, которые ее создали, сами учились в школах не просто хороших, но отличных, самых лучших.
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Да не была она лучшей в мире. Была неплохой. Три пишем, два в уме. Иностранные языки практически не знали. Ну немного языковых школ было. А массы выпускников них не знали. Русский язык у большинства никакой. Культура речи питекантропья. Особенно малограмотны адепты советской школы и высмеиватели ЕГЭ. А национальные версии советской школы были вообще слабыми. Нацкадров в вузы брали с троечками.