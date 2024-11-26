Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками", пока российские войска освобождали эту территорию, сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" с позывным "Як".