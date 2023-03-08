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Рогов заявил, что для наступления на Запорожском направлении ВСУ потребуется 40 тысяч солдат

Рогов заявил, что для наступления на Запорожском направлении ВСУ потребуется 40 тысяч солдат

Украинские националисты продолжают вынашивать планы наступательных действий на Запорожском направлении, об этом предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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