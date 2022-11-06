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Если вы услышите имя Кен Блок, то наверняка вам вспомнятся видео, где он на Subaru или Ford эффектно гоняет по специально выделенным участкам в разных городах мира

Если вы услышите имя Кен Блок, то наверняка вам вспомнятся видео, где он на Subaru или Ford эффектно гоняет по специально выделенным участкам в разных городах мира

Если вы услышите имя Кена Блока, вам, возможно, вспомнятся видеоролики, на которых он эффектно проезжает на своем автомобиле Subaru или Ford по специально отведенным для этого местам в разных городах мира.

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