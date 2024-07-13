Светлана Пикта: Польская армия готовится заменить ВСУ?

Польша должна подготовить своих солдат к полномасштабному конфликту, заявил в среду начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула: «Сегодня мы должны подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к асимметричному конфликту», — заявил генерал Веслав Кукула на пресс-конференции, слова которого приводит Reuters.