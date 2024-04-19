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Физиотерапевт Шеридан: копка грядок поможет сжечь максимум калорий

Физиотерапевт Шеридан: копка грядок поможет сжечь максимум калорий

Физиотерапевт Киран Шеридан рассказал о пользе работы в огороде. Об этом сообщает Daily Mirror. По словам специалиста, работа в саду и огороде может стать эффективным способом сжигания калорий и укрепления мышц.

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