В Приморье в творожных сырках нашли запрещённую пищевую добавку

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», работающий под эгидой Россельхознадзора, завершил проверку партии творожных сырков с изюмом, произведённых в Красноярском крае.
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