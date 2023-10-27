20-летний житель Нижнеудинска убил брата и уехал на сбор шишки

В Иркутской области суд признал виновным 20-летнего жителя Нижнеудинска в убийстве двоюродного брата и приговорил его к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Иркутской области.
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