После вручения паспортов состоялась интеллектуальная викторина, посвященная Дню Конституции. В игре приняли участие три команды - учащиеся 11 класса Новоаннинской гимназии и студенты колледжа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
После вручения паспортов состоялась интеллектуальная викторина, посвященная Дню Конституции. В игре приняли участие три команды - учащиеся 11 класса Новоаннинской гимназии и студенты колледжа.