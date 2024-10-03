KEDRESS РАСШИРЯЕТ АВТОПАРК: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ С HAVAL X6

В стремлении неуклонно повышать уровень обслуживания своих клиентов и укреплять позиции на рынке, компания KEDRESS совершила значительный шаг вперед, расширив свой автопарк за счет приобретения новой партии современных автомобилей HAVAL X6.
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