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Путин призвал исключить провоцирование вооруженных конфликтов из мировой практики

Путин призвал исключить провоцирование вооруженных конфликтов из мировой практики

Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов.

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