Путин призвал исключить провоцирование вооруженных конфликтов из мировой практики

Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов.
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