Китайцы закрыли сезон зимней рыбалки на Ханке

На китайской части озера Ханка завершился сезон зимней рыбалки. Власти КНР только с 16 марта запретили выезд на лед, в соседнем Приморье выезд автомобилей на лед был запрещен всю зиму, сообщает ИА UssurMedia.
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