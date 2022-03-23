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Китайцы закрыли сезон зимней рыбалки на Ханке

Китайцы закрыли сезон зимней рыбалки на Ханке

На китайской части озера Ханка завершился сезон зимней рыбалки. Власти КНР только с 16 марта запретили выезд на лед, в соседнем Приморье выезд автомобилей  на лед был запрещен всю зиму, сообщает ИА UssurMedia.

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