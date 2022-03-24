Защитник сборной Казахстана по футболу Суюмбаев: «У нас новый главный тренер. Надеюсь, что изменения будут положительными»

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев рассказал свои ожидания с предстоящего стыкового матча Лиги Наций против Молдовы.

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