Toshiba заявляет, что Европе не нужны жесткие диски емкостью 24 ТБ, и не поставляет в регион мощные модели

В отличие от своих коллег по отрасли, Toshiba использует довольно запутанный способ представления новых жестких дисков: сначала компания представляет их на мировом рынке, а только потом начинает продажи на американском и европейском рынках.
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