Саратовские чиновники на бюджетные деньги купили яхту, в то время как государство ищет деньги на компенсации пострадавшим от наводнения

Интересные истории Этакий пир во время чумы сегодня происходит в Саратове. В то время как государство подсчитывает, сколько денег надо выплатить людям, оставшимся без жилья и имущества из-за паводков, чиновники правительства Саратова придумали, как использовать бюджетные средства.