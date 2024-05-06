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Саратовские чиновники на бюджетные деньги купили яхту, в то время как государство ищет деньги на компенсации пострадавшим от наводнения

Саратовские чиновники на бюджетные деньги купили яхту, в то время как государство ищет деньги на компенсации пострадавшим от наводнения

Интересные истории Этакий пир во время чумы сегодня происходит в Саратове. В то время как государство подсчитывает, сколько денег надо выплатить людям, оставшимся без жилья и имущества из-за паводков, чиновники правительства Саратова придумали, как использовать бюджетные средства.

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Комментарии
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igor laptev
да так уже много лет
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1 час.
Наталия L
Будут водить туда по очереди девочек самой древней профессии...
Ответить
55 мин.
Людмила Свириденко
Первый раз, что ли? Красиво жить не запретишь!
Ответить
11 мин.

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