Улетел в кювет Nissan Almera с тремя подростками в Новосибирске

Вечером в среду компания молодежи отправилась навстречу приключениям на Nissan Almera. Как сообщают в ГАИ, 20-летний парень с тремя 17-летними пассажирами, в числе которых были две девушки, ехал за рулем автомобиля в Первомайском районе Новосибирска.