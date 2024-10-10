Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valerii golovin
    Любители Родины, точнее, "мы не такие" из нашей чрезмерной придуманной властям идеологии, все обосрались при виде чурокВ Новосибирске за...
  • Александр Котов
    это не офицеры, а пидорыВ Новосибирске за...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Что это за военные, говноВ Новосибирске за...

Улетел в кювет Nissan Almera с тремя подростками в Новосибирске

Улетел в кювет Nissan Almera с тремя подростками в Новосибирске

Вечером в среду компания молодежи отправилась навстречу приключениям на Nissan Almera. Как сообщают в ГАИ, 20-летний парень с тремя 17-летними пассажирами, в числе которых были две девушки, ехал за рулем автомобиля в Первомайском районе Новосибирска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх