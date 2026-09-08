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Воронежские новости

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Смертельное ЧП на лечении: пациентку зажало между столом и аппаратом в воронежском областном онкоцентре

Смертельное ЧП на лечении: пациентку зажало между столом и аппаратом в воронежском областном онкоцентре

Трагедия произошла в мае 2019 года. Во время сеанса лучевой терапии у аппарата заклинил подъемный механизм.

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