Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, который передавал сведения киевскому режиму

Сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержан житель г. Феодосии, который осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении объектов и вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины.