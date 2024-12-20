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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стам о Рэшфорде и Гарначо: «Тренер должен брать ситуацию в свои руки и показывать, что он босс. Нужно принимать жесткие решения, если игроки не способны много работать ради команды»

Ранее Рэшфорд и Гарначо не были включены в состав «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити» (2:1) по решению Рубена Аморима.

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