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Кинокритик Барабаш отказалась от апелляции по делу о фейках об армии

Кинокритик Екатерина Барабаш и её защита решили не подавать апелляционную жалобу на решение о домашнем аресте, избранном ей ранее в рамках уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии.

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