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Пластический хирург назвал способы вернуть форму груди после родов

Пластический хирург назвал способы вернуть форму груди после родов

Врач-пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук, член ISAPS член РОПРЭХ Игорь Краюшкин рассказал «Известиям», какие существуют способы возвращения формы груди для женщин в послеродовой период.

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