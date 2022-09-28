Пластический хирург назвал способы вернуть форму груди после родов

Врач-пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук, член ISAPS член РОПРЭХ Игорь Краюшкин рассказал «Известиям», какие существуют способы возвращения формы груди для женщин в послеродовой период.
Врач-пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук, член ISAPS член РОПРЭХ Игорь Краюшкин рассказал «Известиям», какие существуют способы возвращения формы груди для женщин в послеродовой период.
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