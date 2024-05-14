«Наследство Локтя»: мэр Кудрявцев получит постановление из суда

Кировский районный суд Новосибирска по итогу рассмотрения дела о ДТП с пострадавшим на пешеходном переходе школьником вынес в адрес мэра Максима Кудрявцева частное постановление – по организации безопасности дорожного движения.
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