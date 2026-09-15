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Царьград

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Тасоев войдет в команду на ЧМ по дзюдо 2026 года в Баку

Тасоев войдет в команду на ЧМ по дзюдо 2026 года в Баку

Двукратный чемпион мира Инал Тасоев включён в сборную России на чемпионат мира по дзюдо 2026 года в Баку.

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