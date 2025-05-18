В Омске прошла «Ночь музеев». По информации мэрии, в ней поучаствовало более 16 тыс. человек. Посмотрите, как это было.
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В Омске прошла «Ночь музеев». По информации мэрии, в ней поучаствовало более 16 тыс. человек. Посмотрите, как это было.