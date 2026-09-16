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Тульские новости

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ТулГУ находится на 52 месте медийного рейтинга вузов

ТулГУ находится на 52 месте медийного рейтинга вузов

Рейтинг учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трем основным направлениям: взаимодействие с внутренней и внешней аудиторией, а также взаимодействие с министерством (федеральная повестка).

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