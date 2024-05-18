Политика как он...
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Политика как она есть

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Отвратительно победоносный саммит

Отвратительно победоносный саммит

Добрый день, Империя. Несмотря на то, что количество встреч Путина и Си уже перевалило за сорок, иллюзия о том, что "русский диктатор после каждого переизбрания опять едет отчитываться в Пекин" (цы) крайне далека от реальности.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Вот так вот прям НИЧЕГО ? Но вы-то есть. У России есть ВЛАДИМИР Соловьев ! И это уже не мало. .... Хотя ............... может и мало, ведь Владимир Соловьев САМ  СЕБЯ НА НОЛЬ ПОМНОЖИЛ. Ведь раз в России НИЧЕГО НЕТ, то и Владимира Соловьева ТОЖЕ НЕТ !
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11 час.
Николай Денисов
Вы видимо не в курсе что такое сарказм в отношении все пропальшиков! Автор тонко потроллил диванных эксперДов!
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5 час.
Николай Денисов
Напрасно волнуетесь , это просто однофамилец НАСТОЯЩЕГО Соловьева!
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5 час.

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