Добрый день, Империя. Несмотря на то, что количество встреч Путина и Си уже перевалило за сорок, иллюзия о том, что "русский диктатор после каждого переизбрания опять едет отчитываться в Пекин" (цы) крайне далека от реальности.
Отвратительно победоносный саммит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AP
Andrej Popp
Вот так вот прям НИЧЕГО ? Но вы-то есть. У России есть ВЛАДИМИР Соловьев ! И это уже не мало. .... Хотя ............... может и мало, ведь Владимир Соловьев САМ СЕБЯ НА НОЛЬ ПОМНОЖИЛ. Ведь раз в России НИЧЕГО НЕТ, то и Владимира Соловьева ТОЖЕ НЕТ !
Ответить
11 час.
Николай Денисов
Вы видимо не в курсе что такое сарказм в отношении все пропальшиков! Автор тонко потроллил диванных эксперДов!
Ответить
5 час.
Николай Денисов
Напрасно волнуетесь , это просто однофамилец НАСТОЯЩЕГО Соловьева!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии