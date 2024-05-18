Отвратительно победоносный саммит

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Andrej Popp

Вот так вот прям НИЧЕГО ? Но вы-то есть. У России есть ВЛАДИМИР Соловьев ! И это уже не мало. .... Хотя ............... может и мало, ведь Владимир Соловьев САМ СЕБЯ НА НОЛЬ ПОМНОЖИЛ. Ведь раз в России НИЧЕГО НЕТ, то и Владимира Соловьева ТОЖЕ НЕТ !