Вишневый пирог лучше любого торта — рецепт от Ольги Матвей (видео)

Рецептом делится кулинарный блогер Ольга Матвей на своем Ютуб-канале (видео внизу статьи). Вишневый пирог лучше любого торта: что нужно взять [caption id="attachment_209579" align="aligncenter" width="600"] Вишневый пирог лучше любого торта: что нужно взять[/caption] Вишневый пирог лучше любого торта: пошаговая инструкция по приготовлению [caption id="attachment_209571" align="aligncenter" width="600"] Вишневый пирог - каким он получится[/caption] Муку, разрыхлитель, 1 ст ложку сахара, 200 грамм сливочного масла (или маргарина) перемешиваем в одной большой емкости.