В Сети появились кадры взрыва склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

Российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины около Часова Яра. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на артиллеристов бригады «Север V» добровольческого корпуса, входящей в состав группировки войск «Юг».
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